В Подмосковье многодетный отец убил жену и покончил с собой

Житель подмосковного поселка Селятино застрелил жену и свел счеты с жизнью. Без родителей остались пятеро детей.

Инцидент произошел накануне. Как сообщили в пресс-службе управления СКР, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. Муж взял охотничье ружье и выстрелил жене в голову. При этом присутствовал 10-летний сын пары. Затем мужчина покончил с собой.

Без родителей остались пятеро детей, четверо из которых – несовершеннолетние. Другие дети в момент трагедии находились у родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова уточнила, что в настоящее время дети находятся у бабушки. Власти будут работать с родственниками, которые смогли бы взять сирот под опеку.

По данным телеграмм-канала Mash, семья испытывала финансовые затруднения, поэтому и после развода супруги продолжали жить вместе. На этом фоне пара часто ссорилась. При этом семья считалась благополучной и на учете не состояла.

Москва, Зоя Осколкова

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