В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошло обрушение

В одной из башен комплекса «Москва-Сити» обрушилась наружная стена.

По данным информагентств, минувшей ночью в комплексе небоскребов «Око» с 30-го этажа (по другой версии – с 28-го) упала часть остекления.

Причины обрушения выясняются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.02.20

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