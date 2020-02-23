В Шереметьево задержали за взятку замначальника таможенного поста

В Москве взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево Мужчине инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

Мещанский районный суд Москвы принял решение отправить задержанного на время следствия в СИЗО, передают «Известия».

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 290 УК РФ, предполагающей до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки.

Москва, Игорь Юров

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