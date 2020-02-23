На границе Ирана и Турции произошло второе землетрясение

На границе Ирана и Турции произошло второе за сутки землетрясение. Толчки были зафиксированы в 16:00 по всемирному времени (19:00 мск).

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда колебаний земной коры составила 5,8 балла. Эпицентр располагался в 163 км к западу от иранского города Тебриз и в 52 километрах к юго-востоку от турецкого города Озалп на глубине 10 км.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня утром в этом же районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. 9 человек погибли, пострадали 37 жителей Турции и не менее 75 жителей Ирана.

Москва, Игорь Юров

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