На границе Ирана и Турции произошло землетрясение, есть погибшие

На границе Ирана и Турции произошло землетрясение.

Толчки силой 5,7 балла зарегистрированы в 5 часов 52 минуты по всемирному времени (8:52 мск). Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа, сообщают «Известия». Очаг залегал на глубине 5 км.

Зафиксированы разрушения в Гювендике, Геленлере и ряде других городов. Под завалами погибли семь человек, в том числе трое детей.

Еще пятеро госпитализированы.

Спецслужбы продолжают разбор завалов и работы по извлечению пострадавших.

Анкара, Игорь Юров

Анкара. Другие новости 23.02.20

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