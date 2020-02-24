Количество пострадавших от наезда машины на людей в Германии выросло

Количество пострадавших от наезжаема толпу в Германии выросло. Как сообщают СМИ, речь идёт о трех десятках человек.

Напомним, сегодня человек в автомобиле целенаправленно наезжал на людей на карнавальном шествии городе Фолькмарзене в федеральной земле Гессен.

Первоначально речь шла о десяти раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, сообщает «Интерфакс».

На месте работает полиция. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Сам он задержан.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 24.02.20

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