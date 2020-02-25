Во время карнавала в Германии пострадали 52 человека, мотивы нападавшего неизвестны

В Германии уточнили число пострадавших во время карнавального шествия. При этом полиции до сих пор неизвестны мотивы человека, который направил автомобиль в толпу людей.

Инцидент произошел накануне в Фолькмарзене (федеральная земля Гессен). По последним данным, различные травмы получили 52 человек, из них 18 несовершеннолетних. Врачи готовы выписать из больниц 17 пострадавших, передает DW.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Франкфурта сообщил, что 29-летний мужчина, который направил автомобиль в толпу людей, является гражданином Германии, он уроженец Фолькмарзена. Установлено, что мужчина действовал намеренно, но что именно толкнуло его на этот шаг неизвестно.

Ранее нападавший уже попадал в поле зрения правоохранителей за оскорбления и агрессивные действия. Однако у полиции нет сведений, что он действовал по политическим мотивам. Известно, что он не был пьян во время совершения преступления, был ли он под воздействием наркотиков – пока не установлено.

Кроме того, полицейские задержали очевидца, который снимал происходящее во время карнавала на видео. Его связь с водителем не установлена. Задержанный находится под следствием за «нарушение личной неприкосновенности в результате видеосъемки ". При этом полиция просит других очевидцев поделиться фото и видео с места происшествия, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Берлин, Зоя Осколкова

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