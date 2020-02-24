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Понедельник, 24 февраля 2020, 18:19 мск

Новости Европа

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В Германии автомобиль протаранил толпу на карнавале, много раненых (ФОТО)

Фото: twitter.com/FuatKircaali

В немецком городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль совершил наезд на участников карнавального шествия. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе дети.

По данным полиции, водитель задержан. На месте происшествия работают полиция и медики. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как рассказал один из очевидцев, на людей наехал автомобиль Mercedes Kombi. Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (16:30 мск). Перед тем, как остановиться, авто проехало 30 метров. При этом водитель после наезда на людей продолжал жать на педаль газа, передает DW. Его мотивы пока неизвестны.

Берлин, Ольга Панфилова

Берлин. Другие новости 24.02.20

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