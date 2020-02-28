Ребенок с ДЦП погиб от удара матери за отказ учить уроки

В Москве мать ударила своего сына, страдающего ДЦП, после того как он отказался учить уроки. В результате ребенок скончался от остановки сердца.

Инцидент произошел в Юго-Западном административном округе Москвы, сообщает «Московский комсомолец». 39-летняя мать разозлилась, когда ее 9-летний сын не захотел выполнять дополнительное задание по математике. Мальчик начал плакать, в ответ мать ударила его в грудь.

Ребенку стало плохо, он упал, стал задыхаться. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать сыну первую помощь, но мальчик умер до приезда медиков.

Врачам мать сообщила, что жалеет о своих действиях и намерена покончить с собой. После этого женщину отправили в психиатрическую клинику.

По предварительному заключению, мальчик умер от остановки сердца.

Москва, Зоя Осколкова

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