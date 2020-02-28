В Тверской области пропал подросток

В Тверской области по факту безвестного исчезновения подростка 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, 20 февраля Константин Александрович Князев покинул Вышневолоцкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный в деревне Дятлово. По настоящее время местонахождение подростка не известно.

Фото: СКР

Следователи не нашли подоплеки для бегства подростка, потому предполагают, что в отношении молодого человека было совершено преступление. В пользу этой версии свидетельствует и то, что парень не пытался связаться ни с кем из родственников или знакомых.

На данный момент правоохранители при содействии волонтеров ведут поиски подростка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 28.02.20

Программист Александр Литреев, подозреваемый в покупке наркотиков, проведет в СИЗО месяц. / Экс-правоохранителя задержали из-за смерти калининградца, обварившегося кипятком в полиции. / На Южном берегу Крыма вырубили краснокнижные деревья. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»