Три человека погибли на дне рождения инстаблогерши в московской бане: среди жертв – муж именинницы

Число погибших на банной вечеринке известного инстаграм-блогера Екатерины Диденко, отмечавшей вечером 28 февраля свой день рождения, выросло до трех человек. Люди насмерть отравились углекислым газом после купания в бассейне, в который высыпали сухой лед. В реанимации этой ночью умер 32-летний мужчина – муж блогерши, сообщают «Интерфакс» и ИА «Москва» со ссылкой на источники. Сама девушка осталась жива. Она подтвердила смерть своего мужа после ЧП в бане и заявила, что не может сообщить подробности трагедии, поскольку дала подписку о неразглашении.

Инцидент произошел в банном клубе «Девятый вал» в Коломенском проезде на юге Москвы. Компания из 18 человек отмечала 29-летие блогера Екатерины Диденко, которая ведет аккаунт в Instagram, посвященный лекарствам и аптекам. Гости засыпали в бассейн 25 кг сухого льда, чтобы создать эффект тумана ради красивой фотосъемки, а по другой информации, чтобы охладить воду, которая показалась им слишком теплой. В результате соединения сухого льда и воды произошла реакция, выделился углекислый газ. Именно им отравились люди, которые после парилки прыгнули в бассейн. На месте погибли два человека – мужчина и женщина 25 лет. Еще, по разным данным, от четырех до семи человек были госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценили как тяжелое и поместили в реанимацию. Ночью пациент умер. По сведениям источника ТАСС, после происшествия в банном комплексе в больнице остаются пять пострадавших.

Следователи по факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СКР взять расследование под личный контроль.

Москва, Ольга Панфилова

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