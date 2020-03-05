Вылетевший в Дубай самолет экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет Airbus А-330, выполняющий рейс Москва – Дубай, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Посадка прошла благополучно.

Командир экипажа принял решение изменить маршрут из-за сработавшего датчика неисправности навигации. Сигнализация сработала через 40 минут после вылета из Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Лайнер приземлился в штатном режиме.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 05.03.20

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