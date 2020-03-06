В Москве нашли тела украинских шахматистов

На западе Москвы обнаружены мертвыми мужчина и девушка. По предварительным данным, они отравились «веселящим газом».

Два трупа нашли в квартире на улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщается на сайте СУ СКР по Москве. Проводится доследственная проверка.

В правоохранительных органах добавили, что погибшие – 18-летняя Александра Вернигора и 27-летний Станислав Богданович. Молодые люди отравились «веселящим газом».

Вернигора и Богданович выступали за Украину на шахматных турнирах. Мужчина был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам, а девушка – студентка МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Москва, Зоя Осколкова

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