Огонь уничтожил крупный склад конфет ярославских кондитеров

В Ярославской области произошел пожар на складе готовой продукции кондитерской фабрики. Его площад превысила 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании на складе готовой продукции шоколадной фабрики «Собрание» в поселке Варегово поступило на пульт дежурного ранним утром 7 марта. В помещениях хранились шоколадные конфеты.

Огонь бушевал на площади 2100 квадратных метров. В 2:45 была объявлена ликвидация открытого горения. «В тушении принимали участие 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 5 ед. техники (4 АЦ, 1 АЛ, 1АШ)», – рассказал представитель МЧС. В ходе ЧП никто не пострадал. Силовики разыскивают собственника помещения.

Ярославль, Иван Гридин

Ярославль. Другие новости 07.03.20

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