В Тверской области в ходе поисков удалось обнаружить тело 6-летней девочки, уголовное дело о пропаже которой (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), было возбуждено днем ранее, 8 марта.

В Тверской области обнаружили мертвой 6-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба СКР, сообщение о безвестном исчезновении ребенка в селе Чамерово Весьегонского района поступило в правоохранительные органы вечером 8 марта. По предварительным данным, она направилась гулять на улицу рядом со своим домом, но так и не вернулась.

Сегодня, 9 марта, в ходе поисковой операции тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка. Следователи устанавливают обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

Тверь, Иван Гридин

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