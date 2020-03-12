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Четверг, 12 марта 2020, 09:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Кемерово экстренно сел самолет, летевший из Иркутска в Москву

Самолет компании S7, выполнявший рейс из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Кемерово. Причина тому – плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает РИА «Новости».

По словам корреспондента, находившегося на борту лайнера, мужчину сняли с рейса, а самолет отправился по маршруту следования, после техосмотра и дозаправки. Самолет направляется в Домодедово.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 12.03.20

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