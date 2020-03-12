Актуальную таможенную базу за восемь лет выложили в Сеть

В интернете оказалась регулярно обновляющаяся таможенная база данных. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Роскомнадзор заблокирует доступ к ресурсам, где размещена информация.

В базе содержатся данные по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 – 2019 годы, информация приводится по всем таможенным постам РФ, сообщили в прокуратуре.

«Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках», – говорится в сообщении.

Суд признал законным требование о признании информации ограниченного доступа запрещенной. После вступления вердикта в силу Роскомнадзор включит сетевые адреса, где опубликованы данные, в Единый реестр информации, распространение которой на территории России запрещено.

Москва, Зоя Осколкова

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