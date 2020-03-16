В Твери за вечер пропали два подростка

В Твери возбуждены уголовные дела по фактам безвестного исчезновения двух несовершеннолетних (ст.105 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщения о пропаже Кирилла Смирнова 2005 года рождения и Никиты Авдеева 2003 года рождения поступили в правоохранительные органы вечером 13 марта.

Фото: СКР

Организованы поиски детей. В рамках расследования уголовных дел следователи и криминалисты СКР проводят следственные действия, а полиция – ведет розыск. Силовики устанавливают все обстоятельства исчезновения подростков, опрашивают родных, устанавливают круг знакомств пропавших мальчиков.

Следователи просят всех, кому хоть что-то известно об обстоятельствах пропажи детей, сообщить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 16.03.20

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