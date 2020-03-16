Пьяная пассажирка покусала полицейского в аэропорту Внуково

Уголовное дело возбуждено в отношении пассажирки рейса Москва – Пхукет после нападения на сотрудников полиции. Правоохранители собирались вывести женщину из самолета, однако та набросилась на них и покусала одного.

По информации московского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 15 марта около 1:35 мск в аэропорту Внуково. Пассажирка 1984 года рождения была пьяна и вела себя неподобающе после посадки в самолет. Командир лайнера вызвал на борт сотрудников полиции, которые вывели женщину. Однако пассажирка и не успокоилась и в какой-то момент «умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД в аэропорту Внуково удары ногой в область живота» и укусила одного из них за кисть левой руки.

В отношении хулиганки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 16.03.20

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