Четыре пьяных рыбака подорвались на самодельной бомбе

В Смоленской области четыре человека получили травмы в результате взрыва в жилом доме. По словам источников в правоохранительных органах, мужчины собрали бомбу, чтобы глушить рыбу.

Инцидент произошел в Рославльском районе, сообщили в единой диспетчерской службе. Четыре человека с различными травмами госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

По данным РЕН ТВ, четверо мужчин собрались на рыбалку, они выпили алкоголь и смастерили взрывное устройство, чтобы глушить рыбу. В бутылку натолкали взрывные ингредиенты, она внезапно взорвалась.

Отмечается, что у одного из пострадавших сломана нога, у остальных осколочные повреждения груди.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 17.03.20

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