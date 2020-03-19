В Твери 7-летний мальчик вышел на прогулку из окна 8 этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч.1. ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, 18 марта мать 7-летнего мальчика проигнорировала его выйти с ним на прогулку.

Она не заметила, как мальчик надел на себя верхнюю одежду, отправился к себе в комнату и вышел на улицу через окно восьмого этажа. Ребенок не выжил. В рамках следствия назначены экспертизы, будет дана оценка обстановки в семье. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 19.03.20

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