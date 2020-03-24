Спецслужбы разоблачили крупную группировку хакеров

Российские спецслужбы раскрыли преступную группировку, которая торговала краденными данными банковских карт граждан. Члены банды орудовали в 11 регионах страны. Задержаны более 30 злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, группировка специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений. Установлено, что информация была украдена через взлом учетных записей пользователей и платежных систем.

Кибермошенники создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных. Преступная сеть распространилась на 11 субъектов РФ: Крым, Северная Осетия-Алания, Калужскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую, Самарскую и Тамбовскую области, а также Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Во время обысков оперативники изъяли 1 млн долларов, 3 млн рублей, компьютерную технику, в том числе серверное оборудование, поддельные документы, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В результате спецоперации задержаны более тридцати членов группы, включая граждан Украины и Литвы. Двадцати пяти из них предъявлены обвинения.

Москва, Зоя Осколкова

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