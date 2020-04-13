В полиции назвали самые криминальные российские регионы

В Министерстве внутренних дел РФ озвучили, в каких регионах было зарегистрировано больше всего преступлений в период за январь – февраль текущего года. Самый криминальный город России – Москва.

В столице было зарегистрировано 23,9 тысячи преступлений, пишет RT. На втором месте в рейтинге самых криминальных субъектов – Московская область, там за два месяца было совершено 12,1 тысячи правонарушений.

Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (12 тысяч), Челябинская область (10,2 тысячи), Ростовская область (9,6 тысячи).

В самом конце рейтинга идут Ненецкий автономный округ (124 преступления), Чукотка (126), Ингушетия (322), Магаданская область (472) и Республика Калмыкия (508).

В общей сложности за два месяца в России было зарегистрировано 327,3 тысячи преступлений. В МВД отметили, что это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

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