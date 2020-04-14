В Тверской области на заводе произошла утечка брома

На Редкинском опытном заводе в Тверской области произошла разгерметизации емкости с бромом. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

Сообщение об утечке поступило около семи утра. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проверили объект и подтвердили, что вещество, которое вытекло в результате разгерметизации емкости, бром.

Спасатели устранили течь, а также перекрыли канализацию с территории предприятия. На месте был развернут оперативный штаб, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате аварии пострадавших нет. Бром и его пары токсичны и могут вызвать раздражение слизистых, носовые кровотечения и головокружения. В настоящее время содержание брома в воздухе соответствует норме.

Тверь, Зоя Осколкова

Тверь. Другие новости 14.04.20

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