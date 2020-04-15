В Уганде задержали двух граждан России

Правоохранительные органы Уганды задержали двух граждан России за нарушение карантина. Об этом сообщили в российском посольстве в африканской республике.
Известно, что россияне ехали на автомобиле, когда их остановили. Согласно распоряжению властей, граждане не должны передвигаться на личном транспорте без специального разрешения. В настоящее время российские дипломаты выясняют, что случилось с задержанными и как им можно помочь.
Карантин в Уганде ввели 31 марта, 14 апреля президент Йовери Мусевени продлил ограничительные меры до 5 мая.
По последним данным, в Уганде выявлено 55 больных коронавирусом. Информации о погибших нет.
Кампала, Зоя Осколкова
Кампала. Другие новости 15.04.20
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