Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с цифровыми пропусками

Российские банки предупредили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением цифровых пропусков, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.

В частности, злоумышленники под видом социальных работников звонят банковским клиентам, преимущественно людям пожилого возраста, и предлагают оформить необходимое разрешение в виде QR-кода. При этом аферисты преследуют единственную цель – получить персональные данные собеседника для их дальнейшего преступного использования, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

О попытках аналогичного мошенничества рассказали и в Сбербанке. В финансовых организациях просят клиентов не сообщать посторонним людям свои персональные данные и информацию о счетах.

Кроме того, в Сети создаются фишинговые сайты, которые якобы проверяют наличие разрешений на передвижение по городу и наличие штрафов за нарушение карантина. В реальности с помощью таких страниц злоумышленники пытаются получить данные банковских карт.

Ранее столичные власти сообщали о мошенничестве с пропусками. По их данным, аферисты, используя боты в социальных сетях или Telegram, предлагают оформить цифровой пропуск через мессенджер и для этого запрашивают номер телефона, паспортные данные и другую персональную информацию.

Напомним, с понедельника, 13 апреля, жители Москвы и Подмосковья начали оформлять специальные разрешения на передвижение в регионе. Официально пропускной режим власти ввели с 15 апреля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.04.20

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