При пожаре под Ярославлем погибли мэр города и его супруга

Мэр города Данилова в Ярославской области Иван Свечушкин и его жена погибли при пожаре в собственном доме. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в ночь на 17 апреля в частном доме. В результате погибли хозяин жилища и его супруга, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи не уточнили личность погибшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Жертвой пожара стал мэр Данилова Иван Свечушкин и его супруга, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного правительства. Свечушкин возглавил городскую администрацию в декабре 2018 года.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 17.04.20

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