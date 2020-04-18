Замглавы Хакасии вымогал 12 миллионов за своё покровительство

Суд в Абакане арестовал до 16 июня заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. Он обвиняется во взяточничестве.

По данным СКР, Новиков, возглавляющий министерство строительства и ЖКХ, задержан с поличным в момент получения взятки в размере двух миллионов рублей от представителя подрядной организации. Всего чиновник требовал не менее 12 миллионов рублей за свое покровительство.

Ранее Следственный комитет обнародовал на своем YouTube-канале видео задержания чиновника. Операцию провели сотрудники ФСБ. Новикова вывели из автомобиля, надели наручники и спросили, понимает ли он причину задержания. Причин своего задержания чиновник, якобы, не понял.

Абакан, Елена Васильева

Абакан. Другие новости 18.04.20

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