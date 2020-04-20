Губернатор Хакасии отстранил от должности обвиняемого во взятке заместителя

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов отстранил от должности и.о. замглавы республики – министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в вымогательстве.

«Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра», – заявил глава региона на заседании регионального правительства в понедельник.

Коновалов при этом отметил, что «окончательное решение о виновности вынесет суд, но <…> если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Все полномочия Новикова распределены между другими заместителями главы региона.

Как сообщал «Новый День», 18 апреля суд в Абакане арестовал бывшего замгубернатора до 16 июня. По версии следствия, Новикова задержали с поличным в момент получения взятки в размере 2 миллионов рублей от представителя подрядной организации. Всего чиновник требовал не менее 12 миллионов рублей за свое покровительство.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 20.04.20

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