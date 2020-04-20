российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 апреля 2020, 10:44 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Губернатор Хакасии отстранил от должности обвиняемого во взятке заместителя

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов отстранил от должности и.о. замглавы республики – министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в вымогательстве.

«Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра», – заявил глава региона на заседании регионального правительства в понедельник.

Коновалов при этом отметил, что «окончательное решение о виновности вынесет суд, но <…> если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Все полномочия Новикова распределены между другими заместителями главы региона.

Как сообщал «Новый День», 18 апреля суд в Абакане арестовал бывшего замгубернатора до 16 июня. По версии следствия, Новикова задержали с поличным в момент получения взятки в размере 2 миллионов рублей от представителя подрядной организации. Всего чиновник требовал не менее 12 миллионов рублей за свое покровительство.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 20.04.20

В США борцы за свободное ношение оружия выступили за отмену самоизоляции. / Украинский чемпион по боксу вынес приговор бессильному Зеленскому. / Австралия призвала Китай рассказать всю правду о коронавирусе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Замглавы Хакасии вымогал 12 миллионов за своё покровительство

Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

Метки / Коррупция

Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

Алтайского замминистра задержали за крупную взятку

Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство

В Алтайском крае силовики нагрянули с обысками в минстрой

При создании боевых роботов в России похитили почти 30 млн рублей

Вице-губернатор Кировской области попался на особо крупной взятке

Судья-взяточница более года скрывалась от полиции

Два генерала МВД задержаны по подозрению в коррупции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Скандалы и происшествия, Коррупция,