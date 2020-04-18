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Суббота, 18 апреля 2020, 10:14 мск

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Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

В Абакане задержан исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. Его подозревают в получении взятки.

«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», – приводит слова главы Хакасии Валентина Коновалова пресс-служба.

Новикова задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в размере 2 млн рублей, пишет РЕН ТВ. Чиновник взял деньги с компании за участие в строительстве диспансера в поселке Туим. Уголовное дело возбуждено по факту «получения взятки в особо крупном размере».

Стоит отметить, что сам Коновалов не раз оказывался в центре скандала. Так весной прошлого года он поднял прибавку к зарплате себе и министрам региона в четыре раза. При этом уровень прожиточного минимума в регионе он снизил. В конце 2018 года губернатор выписал новогодние премии своим подчиненным в размере 200-400 тысяч рублей. Бонус он оправдал тем, что за год были сэкономлены деньги фонда оплаты труда.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 17.04.20

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