В больницу во Владимире поставили просроченные аппараты ИВЛ

В одну из больниц Владимира поступило устаревшее оборудование для искусственной вентиляции легких. Срок годности аппаратов истек 15 лет назад. Об этом сообщила областная прокуратура.

50 аппаратов ИВЛ 1999-2001 годов производства привезли в инфекционное отделение больницы №6 в апреле 2020 года. При этом срок хранения медицинской техники истек более 15 лет назад.

Более того, для того чтобы воспользоваться аппаратами, необходим препарат «фторотан», который не используется уже более 15 лет. В результате больнице поставили некачественное оборудование на 6 млн рублей.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 22.04.20

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