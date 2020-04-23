К Земле летит астероид размером с гору

В конце апреля к Земле приблизится астероид, диаметр которого достигает 4 км. Об этом сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA.

Специалисты CNEOS проводят наблюдения за потенциально опасными для Земли небесными телами. По их данным, астероид 52768 летит со скоростью 8,7 км/с. 29 апреля он приблизится к нашей планете на 6,2 млн км. Это в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Диаметр астероида составляет от 1,8 км до 4,1 км, что немногим меньше высоты Эльбруса (5,642 км).

По словам ученых, несмотря на то, что небесное тело сравнительно близко пролетит рядом с нашей планетой, столкновение с Землей исключено.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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