К Земле летит опасный для человечества астероид

Ученые зафиксировали приближение к Земле астероида 163348 (2002 NN4). Космическое тело считается потенциально опасным, так как пересекает орбиту нашей планеты. Об этом сообщили в NASA.

Астрономы открыли 2002 NN4 в 2002 году. Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток. Небесное тело размером с футбольное поле – от 250 до 570 метров. Оно больше, чем 90% других потенциально опасных объектов

По подсчетам ученых, астероид приблизится к Земле 6 июня в 6.20 по московскому времени. В момент сближения наименьшее расстояние составит 5,93 млн километров, что в 13 раз больше, чем от Земли до Луны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.06.20

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