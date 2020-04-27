К Земле летит самый крупный из потенциально опасных астероидов. Но конца света не будет

В среду, 29 апреля, рядом с Землей пролетит астероид 1998 OR2 – самый крупный из потенциально опасных для нашей планеты объектов. Его диаметр составляет от 2 до 4 километров, так что в случае столкновения с ним неминуема глобальная катастрофа. Но уральские ученые уверяют: переживать не стоит. Астероид пронесется мимо нас на расстоянии около 6,3 миллиона километров (это в 16 раз дальше, чем находится Луна от Земли) и не вызовет ни гравитационных, ни электромагнитных возмущений. Но наблюдения за такими объектами важны, чтобы предотвратить опасность в будущем.

«Этот астероид известен достаточно давно. Первые наблюдения были сделаны еще в 80-х годах, а открытие зафиксировано, как следует из названия объекта, в 1998 году в обсерватории на Гавайях. Астрономы пристально наблюдают за ним, так как астероид является потенциально опасным. Точность определения его орбиты достаточно велика, так что могу уверенно сказать: через два дня конец света не наступит. Но чтобы навести немного ужаса, добавлю, что такие крупные объекты могут нести за собой рой более мелких, и вот их траектории никто не знает. Хотя в случае с 1998 OR2 такой роевой хвост маловероятен», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС старший преподаватель кафедры астрономии ИЕНиМ УрФУ Павел Скрипниченко.

Поскольку астероид относительно невелик и пролетит на большом расстоянии от нас, его невозможно будет увидеть невооруженным взглядом. Для наблюдения за космическим гостем нужна специализированная оптика.

По расчетам астрономов, в 2079 и 2127 годах астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние – 2 миллиона и 2,5 миллиона километров. Именно поэтому ученые постоянно следят за ним, чтобы делать правильные расчеты и исключить любые ошибки.

Всего под контролем астрономического сообщества находится около 25 тысяч астероидов, рассказал профессор физико-технологического института УрФУ, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский. «Есть специальный сайт по малым планетам. Там ежедневно можно отслеживать, на каком расстоянии от нас пролетают объекты. Конечно, больше внимания уделяется крупным телам. К потенциально опасным относятся те, что больше 150 метров в диаметре и пролетают достаточно близко от Земли. Но буквально каждый день открываются новые астероиды. Думаю, сейчас мы держим под контролем только одну треть таких потенциально опасных объектов».

Павел Скрипниченко дал более оптимистичный прогноз. По его словам, ученые знают порядка 80-90% опасных астероидов. Но самая большая угроза исходит от объектов, которые еще не открыты, признал он.

Сейчас наибольшее беспокойство у астрономов вызывает астероид Апофис. Ожидается, что в 2029 году он пролетит на расстоянии всего 38 400 километров (оценки разнятся) от центра Земли. На днях должно было состояться совещание, посвященное Апофису, но мероприятие перенесли на ноябрь из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, ученые постоянно просчитывают план действий на случай реальной угрозы столкновения. «Как противодействовать этому? Есть масса вариантов. Можно отклонить траекторию опасного объекта. Или воздействовать на него ядерным взрывом, чтобы раздробить на осколки, и они пролетят мимо. Такой вариант любят показывать в голливудских фильмах. Но пока крупных тел, представляющих реальную угрозу, не наблюдается», – отметил Виктор Гроховский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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