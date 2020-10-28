Астероид Апофис сдвигается в сторону Земли

Американские ученые заметили, что астероид Апофис начал дрейфовать в сторону Земли, приобретая ускорение. Даже если столкновения не произойдет в момент сближения, оно может свершиться позже.

Исследование траектории движения Апофиса провели сотрудники Института астрономии Гавайского университета США. Ученые считают, что дрейф астероида обусловлен эффектом Ярковского, который выражается в виде силового воздействия от неоднородного теплового излучения.

«Астероиды поглощают солнечные лучи и излучают энергию, чтобы сохранять тепловой баланс. Этот процесс может влиять на орбиту небесного тела, как и происходит в случае с Апофисом, вероятность столкновения которого с Землей теперь повысилась», – говорит руководитель проекта Дэйв Толен.

300-метровый астероид сблизится с нашей планетой в 2029 году, но столкновение может произойти намного позже – в 2068 году. За это время эффект Ярковского значительно сдвинет орбиту Апофиса и сделает его еще более опасным.

Гонолулу, Зоя Осколкова

Гонолулу. Другие новости 28.10.20

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