Ученые назвали дату столкновения гигантского астероида Апофис с Землей

Астероид Апофис, открытый учеными НАСА в 2004 году, может столкнуться с Землей в 2068 году. Это следует из доклада кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, подготовленном для московских Королевских чтений по космонавтике. Согласно расчетам специалистов, «космический странник» в 2029 году будет находиться в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны.

В докладе отмечается, что 13 апреля 2029 года астероид пройдет от Земли на расстоянии всего 38 тыс. км, тогда как Луна удалена от планеты на 384 тыс. км.

Астрономы указывают, что «это сближение вызовет значительное рассеяние траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году» (цитата по РИА «Новости»).

Более того, ученые заявляют, что резонансные возвраты астероида содержат множество возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей. Согласно их прогнозу, самое опасное из таких сближений произойдет в 2068 году.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году в обсерватории НАСА Китт-Пик в Аризоне. Его диаметр составляет 325 метров – это три с половиной футбольных поля. Свое название астероид получил в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа (в древнегреческом произношении – Апофис).

9 января 2013 года Апофис прошел на расстоянии 14,46 млн км от Земли, после чего специалисты НАСА заявили, что возможность столкновения с Землей в 2029 году полностью исключена, а в 2036 году – чрезвычайно маловероятна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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