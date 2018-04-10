Ученые опубликовали невеселые прогнозы «астероидного апокалипсиса»

Появился список наиболее опасных астероидов, угрожающих Земле крупными потрясениями и даже апокалипсисом. Его подготовили астрономы Санкт-Петербургского государственного университета и опубликовали в журнале «Экологический вестник научных центров ЧЭС», рассказали в пресс-службе вуза.

«Вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая: порядка одной миллионной. Однако специалисты открывают новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу», – рассказал профессор СПГУ. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Соколов и его коллеги выяснили, какие из уже известных астероидов будут представлять наибольшую угрозу для Земли, просчитав то, как будут меняться их орбиты в ближайшие несколько сотен лет, используя суперкомпьютер университета и детальные модели Солнечной системы.

Исходя из расчетов, список астероидов, угрожающих столкновением с нашей планетой в ближайшие сто лет ожидаемо возглавил Апофис (2004 MN4). Российские астрономы считают, что «астероид судного дня» получит в текущем столетии больше 150 попыток уничтожить жизнь на Земле в ходе сближений с нашей планетой. Апофис может упасть и на Луну. Первый подобный шанс у него появится в 2056 году, и в общей сложности их будет около двух десятков. В это же время у астероида будет максимально высокая вероятность столкнуться с нашей планетой.

Помимо 2004 MN4, жизни на Земле будут угрожать еще три астероида, открытых относительно недавно – 2015 RN35, 2008 EX5 и 2013 XK22. Все эти небесные тела уступают по размерам Апофису и могут вызвать катастрофы континентальных, а не глобальных, масштабов. «Лидером» среди них является 2015 RN35 – по самым грубым оценкам, он может упасть на Землю 154 раза за следующие 100 лет, что немного меньше, чем у Апофиса. С другой стороны, как передает РИА «Новости», реальная вероятность его падения, как показывают более точные расчеты российских астрономов, заметно меньше – число столкновений уменьшилось до 21 Схожее число падений характерно для 2008 EX5 и 2013 XK22.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.04.18

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