К Земле летит опасный астероид, диаметром в километр

К Земле несется потенциально опасный астероид, относящийся к группе «Аполлонов». Его диаметр составляет почти километр, предупредили в NASA. По их оценкам, «космический странник» получивший имя «163373» пройдет очень близко от нашей планеты – на дистанции в 15 раз больше расстояния от Земли до Луны. Астероид разминется с Землей 15 февраля.

«Аполлоны» считаются потенциально опасными, потому как пересекают орбиту Земли. Данный астероид обнаружили 23 октября 1995 года. Предположительно, в следующий раз небесное тело максимально сблизится с Землей через 55 лет, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.20

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