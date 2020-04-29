Иркутских чиновников обвинили в поджоге леса и избили

В Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их.

Инцидент произошел в 200 км от города Усть-Кута, на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов, сообщает издание Байкал 24.

По версии портала «Новости Усть-Кута», жители заметили четверых чиновников администрации Усть-Кутского района с несколькими канистрами бензина и заподозрили их в причастности к поджогам лесов. В ходе поимки сельчане избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Как утверждает мэр Усть-Кута Александр Душин, чиновники пытались поджечь лес. По словам градоначальника, их задержали в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.

Сами задержанные уверяют, что прибыли на место по служебной необходимости. По версии чиновников, они хотели снять с квадрокоптера термоточки, сведения о которых поступили в районную администрацию, для подготовки пресс-релизов на тему пожарной безопасности в местных лесах.

По неофициальной информации, полиция и сотрудники Следственного комитета уже проводят проверку по факту произошедшего. В региональном полицейском главке области от комментариев отказались.

Иркутск, Наталья Петрова

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