«Поджег деревья и пытался сбежать»: СКР выясняет причастность иркутского чиновника к лесному поджогу

Следователи устанавливают причастность чиновника к поджогу сухой травы вблизи лесополосы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Инцидент произошел накануне вечером на территории урочища Лупилова. СКР имя чиновника не раскрывает, однако, по данным местных СМИ, речь идет о первом замглавы Усть-Кутского района Михаиле Барсе, которого задержал мэр Усть-Кута Александр Душин.

«28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы… Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», – отмечается в сообщении Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее местные СМИ сообщили о задержании мэром Усть-Кута Александром Душиным на своих сельхозугодьях в 200 км от города пассажиров аэролодки, которые, по его версии, пытались поджечь лес рядом с участком. При себе у них нашли три канистры с бензином. Среди задержанных оказались первый замглавы Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС районной администрации Сергей Ульянов.

По данным телеграм-канала Baza, вечером 28 апреля Душин услышал шум аэролодки, которая направлялась по реке к его дому, но остановилась в нескольких километрах. Градоначальник выехал к лодке на квадроцикле – на месте он увидел горящие деревья и убегающего мужчину. Душин догнал беглеца, им оказался первый замглавы администрации Усть-Кутского района Михаил Барс. Остальные чиновники также были задержаны Душиным

Меж тем чиновники заявили, что ничего не поджигали. Согласно их версии, они прибыли на место по служебной необходимости, чтобы снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию, и подготовить пресс-релиз на тему пожарной безопасности.

Так или иначе, в этой истории предстоит разобраться правоохранителям и следователям. На место предполагаемого поджога выехали сотрудники полиции, прокуратуры и СКР.

Иркутск, Наталья Петрова

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