Спецслужбы раскрыли контрабандистов, вывозивших за рубеж платину и палладий

Сотрудники ФСБ и МВД России раскрыли преступную группу, которая занималась незаконными поставками за границу драгоценных металлов. Контрабанда шла в Германию через Литву и Белоруссию.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, фура с незаконным грузом была остановлена в Смоленской области, возле государственной границы России с Белоруссией. В ходе досмотра правоохранители обнаружили 21 мешок общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий. Ориентировочная стоимость – не менее 200 млн рублей.

Спецслужбы вычислили причастных к контрабанде лиц, в офисах и на складах которых нашли аффинированное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 кг, более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 млн рублей.

УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.04.20

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