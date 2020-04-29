Заявившему о краже полицейские предложили поучаствовать в воровстве

Бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом за то, что пытались скрыть преступление. Мужчине, который сообщил о краже, они предложили присвоить оставшееся имущество. Об этом сообщили в прокуратуре Ивановской области.

Начальник службы безопасности одного из предприятий Вичугского района сообщил в полицию о хищении металлических труб. Сотрудники полиции МО МВД России «Вичугский» не сообщили об этом в дежурную часть, чтобы скрыть преступление от учета.

Более того, они предложили заявившему о краже мужчине принять участие в хищении оставшегося имущества. О чем заявитель сообщил в отдел собственной безопасности полиции.

В результате бывших полицейских обвинили в превышении полномочий. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в Вичугский городской суд.

Иваново, Зоя Осколкова

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