Во время пожара в Подмосковье погибли шесть человек

В частном доме в Подмосковье произошел пожар. После ликвидации пламени пожарные обнаружили шесть тел.

Около четырех утра в деревне Дурниха в Раменском районе вспыхнул жилой дом, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Огонь охватил всю площадь здания – около 100 кв. м. К шести утра пожарные ликвидировали открытое горение. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших, несовершеннолетних среди них нет, уточнили в экстренной службе.

Причины пожара устанавливаются. Есть две версии – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Москва, Зоя Осколкова

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