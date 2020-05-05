В Таиланде задержали россиян за нарушение режима ЧП

В Таиланде на шумных туристов пожаловались соседи. В результате были арестованы семь человек. Выяснилось, что нарушители – граждане России.

Как сообщает газета Bangkok post, инцидент произошел на острове Пханган. Российские туристы устроили вечеринку, в результате местные жители обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили четверых мужчин и троих женщин.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении режима чрезвычайного положения и употреблении наркотиков. Отмечается, что в апартаментах туристов нашли марихуану.

В настоящее время в Таиланде с 22.00 до 04.00 действует комендантский час. Ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса. Нарушителям грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов (~ 91 тыс. рублей).

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 05.05.20

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