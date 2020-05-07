Бывшего депутата красноярского Заксобрания задержали по подозрению в убийстве

Экс-депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году», – уточнил собеседник РИА «Новости». Отмечается, что речь идет об организации заказного убийства.

Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом краевого Законодательного собрания. В 2000 году бизнесмен был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как «Паша Цветомузыка». В 2002-м Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.

Быков обратился в Страсбургский суд с обвинением в адрес России за использование в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации. Иск бывшего депутата был удовлетворен. В июле 2016 года красноярский крайизбирком отказал Быкову в регистрации для участия в выборах в региональный парламент из-за судимости.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 07.05.20

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