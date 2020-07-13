Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили еще одно обвинение

В Красноярском крае следователи предъявили бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи полагают, что Быков с 1993 по 1995 год, желая получить лидирующее положения в криминальной среде Красноярского края «сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими».

Следователи считают, что Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между ними и условия для совершения преступлений. Кроме того, полагает следствие, он разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В ГСУ СКР по Красноярскому краю полагают, что члены организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, совершили убийства криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году, а также члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

Как писал «Новый День», в мае Быкову было предъявлено обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Он был заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 13.07.20

В курганском офисном здании взорвался газ: оконные стекла вдребезги, есть пострадавший. / Пока Кремль ищет замену Фургалу, разруливать протесты в Хабаровске прибыл полпред Трутнев. / Обмельчали: в Кургане «навальнята» устраивают провокацию из-за кредитного договора для бани. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»