В Подмосковье сгорел нелегальный частный хоспис. Есть жертвы

Специальный оперативны штаб разыскивает родственников хосписа в Красногорске. В ночь на понедельник в учреждении, работавшем нелегально в частном коттеджном посёлке, произошёл пожар. В результате погибло девять человек, ещё двадцать было спасено и из них 9 – госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, хоспис оказывал услуги по содержанию и присмотру за тяжело больными и пожилыми людьми. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Как рассказала глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина, которую цитирует РИА «Новости», идёт уточнение данных по родственникам клиентов нелегального хосписа, всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

Красногорск, Елена Васильева

Красногорск. Другие новости 10.05.20

Роскосмос подтвердил взрыв топливных баков «Фрегата-СБ». / Пираты похитили трех россиян в Экваториальной Гвинее: двое граждан РФ ранены. / Взрыв над Землей: американские ВВС сообщили о крушении в космосе топливного бака российской ракеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»