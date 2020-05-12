На военном полигоне в Кузбассе при взрыве погибли два человека

В результате взрыва снаряда на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области погибли двое гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Инцидент произошел вечером 11 мая, но известно о нем стало только сегодня. Командование Юргинского гарнизона совместно с полицией проводят проверку по факту гибели людей.

По предварительной информации, гражданские лица незаконно пробрались на территорию полигона для сбора цветного металла. Они обнаружили неразорвавшийся боеприпас и попытались его разобрать, однако снаряд сдетонировал, передает «Тайга.Инфо». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 12.05.20

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