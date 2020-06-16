Четверо военнослужащих получили травмы при взрыве на полигоне в Сибири

Четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва на полигоне в Новосибирской области. Пострадавшие получили травмы конечностей и были доставлены в госпиталь.
По информации пресс-службы Центрального военного округа, инцидент произошел накануне, взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского снаряда. Причиной взрыва стало «грубое нарушение требований безопасности», отметили в ведомстве.
Пострадавшим оказана вся необходимая медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, заверили в ЦВО.
По сведениям источника издания «Тайга.Инфо», взрыв прогремел на Шиловском полигоне под Новосибирском. У военнослужащих травмированы руки.
Новосибирск, Наталья Петрова
Новосибирск. Другие новости 16.06.20
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