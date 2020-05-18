Волонтер «Единой России» украла продукты для малоимущих и продала соседям

В Воронеже волонтер «Единой России» продавала продуктовые наборы, предназначенные для малоимущих семей, попавших в тяжелую финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса нового типа.

Скриншот ее объявления о продаже наборов с едой появился в одном из местных пабликов в социальных сетях.

22-летняя девушка, по данным представителя воронежского отделения ЕР Виктории Ватутиной, украла семь продуктовых наборов и почти все распродала по низким ценам в чате жителей жилого комплекса «Цветной бульвар».

В частности, за сахар из набора волонтер брала 30 рублей, за конфеты – 25 рублей, за вафли и печенье – 40 рублей, а за сыр и колбасу она просила по 100 рублей.

Девушки нашли с помощью соседей, которым она писала о продаже продуктов, рассказала Ватутина в комментарии «Вести Воронеж»». Ее уже исключили из волонтерского центра. Заявление в полицию на девушку пока не подавали. В ЕР уверяют, что всем семьям, которые не получили продуктовые наборы из-за кражи, уже оказали помощь.

Воронеж, Наталья Петрова

Воронеж. Другие новости 18.05.20

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